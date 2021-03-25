Fatih Altaylı: Bir partiye 'Ölümüne bağlılık' bu olsa gerek, Türkiye’nin 'Yeni Wuhan'ı AK Parti kongresi olabilir

AK Parti kongresindeki kalabalığı eleştiren Habertürk yazarı Altaylı, "Bir partiye 'Ölümüne bağlılık' bu olsa gerek. Kongreye katılanların tamamı aşılı değilse eğer, o salondan pek çok yeni 'vaka' çıkabilir, Türkiye’nin 'Yeni Wuhan'ı AK Parti kongresi olabilir" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki kalabalığı eleştirdi.

Koronavirüs salgınına dikkati çeken Altaylı, "Mavi iller, sarı iller de kavuniçi iller ve kırmızı iller ele ele, gönül gönüle birlikte oturdular. Bir partiye ‘ölümüne bağlılık’ bu olsa gerek" ifadelerini kullandı.

"Kongreye katılanların tamamı aşılı değilse eğer, o salondan pek çok yeni ‘vaka’ çıkabilir, Türkiye’nin ‘Yeni Wuhan’ı AK Parti kongresi olabilir" görüşünü dile getiren Altaylı devamında da şunları kaydetti:

"AK Partililer bana 'Sana ne kardeşim, parti bizim can bizim' diyeceklerdir. Buna verilecek yanıtlar da var elbette ama uğraşmayacağım. Sadece merak ettiğim şey şu. Sağlık Bakanı başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenler ve yetkili etkili isimler bu akşam kalkıp 'Maske mesafe temizlik kuralına uyun' diye vatandaşa akıl verecekler.

Nasıl olup da '50 kişiden kalabalık düğün yapamazsınız' yasağını sürdürebilecekler. Hangi hakla 'Dernekler genel kurul yapamazlar' diyebilecekler. Bırakın hepsini, cenazelerimizi kaldırmayı nasıl yasaklayabilecekler. Nasıl!

Dün kongreyi kutlayan Sağlık Bakanı Koca bu akşam 30 binleri aşan vaka sayılarını açıklarken kimi kutlayacak!