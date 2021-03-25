Sabah yazarı Uluç: Köşe yazılarının yüzde 80'i tuttuğu siyasi gruptan öteye gözlerini kapamış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazetelerdeki haberlerin çoğunun aynı olduğunu belirterek "Çünkü aynı ajanstan alınıyor, yeniden bile yazılmadan ve üzerine bir de sıkılmadan imza koyup yayınlıyorlar" dedi. Uluç, "Köşe yazılarının yüzde 80'i tuttuğu siyasi guruptan öteye gözlerini kapamış" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Bir muhteşem Özdemir Erdoğan ki' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Uzandım salondaki divanıma. Başucumda yığılı gazetelere bakmaya başladım. 'Okumaya' diyemiyorum. Okunacak şey o kadar az ki. Haberler hemen hepsinde aynı. Çünkü aynı ajanstan alınıyor, yeniden bile yazılmadan (Rewrite) ve üzerine bir de sıkılmadan imza koyup yayınlıyorlar" diye başladı.

"Köşe yazılarının yüzde sekseni, tuttuğu siyasi gruptan öteye gözlerini kapamış, tek taraflı övmeler de değil, olsa gam yemem" ifadesini kullanan Uluç, şunları kaydetti: