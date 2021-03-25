Sabah yazarı Uluç: Köşe yazılarının yüzde 80'i tuttuğu siyasi gruptan öteye gözlerini kapamış

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Bir muhteşem Özdemir Erdoğan ki' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Uzandım salondaki divanıma. Başucumda yığılı gazetelere bakmaya başladım. 'Okumaya' diyemiyorum. Okunacak şey o kadar az ki. Haberler hemen hepsinde aynı. Çünkü aynı ajanstan alınıyor, yeniden bile yazılmadan (Rewrite) ve üzerine bir de sıkılmadan imza koyup yayınlıyorlar" diye başladı.
"Köşe yazılarının yüzde sekseni, tuttuğu siyasi gruptan öteye gözlerini kapamış, tek taraflı övmeler de değil, olsa gam yemem" ifadesini kullanan Uluç, şunları kaydetti:
- "Çünkü övülecek o kadar çok şey var ki ülkemde, yerelde ve genelde.. Okuyana moral olur, bu devirde.. Ama bizde en kolayı sövme.. Başlıklarına bakıp ne yazdıklarını tahmin ediyorum artık..
- 'Okumuyorum, bakıyorum' dediğim o. Belki de bu yüzden, tahammülüme yardım etsin diye, TRT Müzik kanalını açarım hep, şarkılarımız, türkülerimizin hoşlukları gazete hoşnutsuzluğumu biraz azaltsın."
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