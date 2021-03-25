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    Şemse Yaşar

    87 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliği yok

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103251044112314-87-yasindaki-kadinin-dogdugundan-beri-kimligi-yok/

    Mardin'in Derik ilçesinde, 4 çocuk ve 33 torunu olan 87 yaşındaki Şemse Yaşar'ın, 2 yıl önce tedavi için gittiği hastanede kimliği olmadığı ortaya çıktı. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenen, Şemse Yaşar'ın 4 çocuğu var. Kadının çocukları, amcalarının nüfusuna kayıtlı.

    Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan Şemse Yaşar, doğduğundan beri hiç nüfus cüzdanı sahibi olmadı. 85 yıldır hiç hastaneye de gitmeyen Yaşar'ın çocukları, annelerinin kimliksiz olduğunu, 2 yıl önce hastanede öğrendi. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenip, 3'üncü eşi olan Şemse Yaşar'ın 4 çocuğu var. Bu çocukların 2'si bir amcanın nüfusuna, diğer 2'si de başka amcanın nüfusuna kaydedildi.

    Baba Ali Dursun ise, 38 yıl önce hayatını kaybetti. Şemse Yaşar’ın büyük oğlu Veysi Dursun, annesinin hiç kimlik sahibi olmadığını hastanede öğrendiklerini söyledi. 

    ‘Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk, hastaneye götürdüğümüzde ortaya çıktı’

    Annesine kimlik verilmesi yazışmaların sürdüğünü söyleyen Veysi Dursun, bu durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Benim yaşım 63. Annem 87 yaşında. Şu ana kadar kimliği hiç olmamış. Biz 3 erkek ve 1 kız olmak üzere, 4 kardeşiz. Babam bizi, 2 amcamın nüfusuna kaydetmiş. Biz de yetişkin olana kadar bunu bilmiyorduk. Annemin 33 torunu var. Babam 38 yıl önce vefat etti. Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk. Annemi 2 yıl önce hastaneye götürdüm. Ancak muayene için gittiğimiz hastanede, annemin kimliğinin olmadığını öğrendik. Bir şekilde muayene oldu ama ilaçları almakta zorlanıyoruz. Annemin bir nüfus cüzdanına sahip olması için uğraşıyoruz. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

    ‘Ninem kimliğinin olmasını ve hastanede tedavisinin yapılmasını istiyor’

    Sadece Kürtçe konuşabilen Şemse Yaşar, durumunu 22 yaşındaki torunu Bedriye Dursun'un tercümesiyle anlattı. Bedriye Dursun, "Ninem kimliğinin olmadığını öğrendik. Ninem, kimliğinin çıkmasını istiyor. Son 2 yıla kadar hiç hastaneye gitmedi. Ancak şimdi kendisinde çeşitli hastalıklar çıktı. Gözlerinde katarakt var. İyi göremiyor. Bu nedenle bize ihtiyaç duyuyor. Kimliğinin olmasını ve hastanede tedavisinin yapılmasını istiyor. Kendisine nüfus cüzdanı çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Şemse Yaşar, Hastane, Kimlik, Nüfus cüzdanı, Dini nikah, Derik, Mardin, Türkiye
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