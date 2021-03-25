Kayıt
13:05 25 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür

    Hakan Şükür'ün babasına verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103251044112501-hakan-sukurun-babasina-verilen-hapis-cezasinin-gerekcesi-aciklandi/

    Sakarya'da eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 'Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

    Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 13 sayfalık kararda, esasa ilişkin mütalaa, sanık ve avukatlarının savunmaları, mahkemeye gelen rapor ve evraklar ile tanık beyanlarına yer verildi.

    Gerekçeli kararda, sanığın ikametindeki aramada örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait 2 kitabın ele geçirilmesi ve örgüt üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle yurt dışına giriş ve çıkışının aynı tarihte gerçekleşmesi hususlarının tek başına ‘silahlı terör örgütü üyeliği ya da örgüte yardım’ suçları için yeterli delil niteliğinde olmadığı ancak Selmet Şükür'ün örgüte iltisakını ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi.

    Dershanelerin kapatılmasından sonra FETÖ'nün özel etüt merkezleri açma yoluna gittiği ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kamuoyunda gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla yer temininde kimi yerlerde güçlükler yaşadığı anlatılan kararda, FETÖ'nün maddi kayıp yaşamamak için örgütle iltisaklı veya örgüt mensubu kişilerin taşınmazlarını etüt merkezleri olarak kullanma yoluna gittiğinin soruşturmalardan anlaşıldığı kaydedildi.

    Kararda, FETÖ ile irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan bir özel etüt merkezinin faaliyetini yürüttüğü yerin sahibinin firari Hakan Şükür olduğuna dikkati çekilerek, şirketten sanığın alacaklı olduğu ancak görünürde bu şirket ile doğrudan bir irtibatının bulunmadığı, şirkette sanığın alacaklı olduğu senetlerin ele geçirilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi sözleşmenin muvazaalı (danışıklı) bir işlem olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

    Sanığın, oğlu Hakan Şükür'ün işlerini takip ettiğini ve bunun baba-oğul ilişkisi olduğunu savunduğu aktarılan kararda, "Bunun böyle değerlendirilemeyeceği, nitekim Hakan Şükür'ün kira sözleşmesini avukatı vasıtasıyla düzenlediği, kira bedellerini de kendi hesabına yatırtabilecekken ve ödenmeyen senetleri sözleşmeyi imzalayan vekili avukat tarafından takip ettirebilecekken bunları yapmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

    ‘Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yönelik’

    Kararda, Selmet Şükür'ün kira bedellerini tahsil edilip edilmediğini bilmediğini dile getirdiği ve kira bedellerinin alınmadığının anlaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Hakan Şükür'ün 17-25 Aralık olaylarından sonra KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı bir özel etüt merkezini işleten bir şirkete gayrimenkulü kiralayarak yer ve imkan sağladığı, sanığın da senetlerin alacaklısıymış gibi gösterildiği, senetlerin alacaklı gözüken sanıktan değil de aksine borçlu şirkette ele geçtiği, bunun ticari hayat kurallarına ve hayatın olağan akışana aykırı olduğu anlaşılmıştır. Sanığın bu şekilde Hakan Şükür'ün bu eylem ve fiiline iştirak ettiği, yardımda bulunduğu, bunun sıradan bir ticari iş olarak değerlendirilemeyeceği, nitekim ortada bir ticari işin de olmadığı, olayın baba-oğul ilişkisinin ötesinde FETÖ'ye iltisaklı özel etüt merkezine yer ve imkan sağlayarak örgüte yardım filli niteliğinde olduğu anlaşılmıştır."

    HTS (Historical Traffic Search-telefon görüşme ve sinyal kayıtlarının geçmişi) kayıtlarından sanığın örgüt üyeliği suçundan işlem yapılmış kişilerle 17-25 Aralık'tan sonra telefon irtibatının olduğuna işaret edilen kararda, "Hapis cezası almış bir sanığın KHK ile el konulan şirketiyle 2015'in son aylarında para trafiğinin olduğu, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilemeyeceği, böylece sanığın fiillerinin birlikte değerlendirildiğinde eyleminin FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmıştır" değerlendirilmesi paylaşıldı.

    Selmet Şükür, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘FETÖ'ye yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

    Etiketler:
    Gerekçeli karar, Hapis cezası, Hakan Şükür, FETÖ, Sakarya, Selmet Şükür
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
    Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet