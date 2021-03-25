Çiğ köfte acılı diye çalışana saldırmıştı: Dürümün silah sayılması gerektiği belirtildi, istenen ceza belli oldu

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden tutuksuz sanık G.Ş hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. G.Ş.'nin 2 yıla kadar hapsi istenirken, çiğ köfte dürümünün silah olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, sanık G.Ş. hakkında 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, G.Ş'nin, çiğ köftenin acı olması nedeniyle müşteki Yılmaz Koç ile tartıştığı, bir anda öfkesine kapılıp elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlattığı, küfürler ettiği mağduru darp ettiğine ilişkin ifadesine yer verildi.

Sanığın elindeki çiğ köfte dürümünü, 'zarar verme kastıyla' Koç'un yüzüne fırlattığı, yüzüne vurduğu ve tekmelediği müştekiye karşı 'kasten yaralama' suçunu işlediği aktarılan iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince 'silah olarak' kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Şüphelinin yaralama eylemini, elindeki çiğ köfte dürümünü özellikle müştekiye zarar vermek ve yaralamak maksadıyla yakın mesafeden atarak yüzüne vurmasıyla başlattığı aktarılan iddianamede "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Soruşturma makamlarından kurtulmak adına kaçma girişiminde bulunduğu anlaşılmakta'

Suçun gerçekleşme biçimi dolayısıyla uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilen ve sanığın yargılama aşamasında 'takdiri indirim' almaması gerektiği yönünde görüş sunulan iddianamede, şunlar kaydedildi: