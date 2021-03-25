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    tarım - sulama

    Pakdemirli açıkladı: Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103251044112827-pakdemirli-acikladi-mazot-ve-gubre-destegi-odemeleri-yarin-basliyor/

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında çevrim içi düzenlenen LEADER Projesi (Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) için 15 ildeki yerel eylem gruplarının (YEG) kurulmasına yönelik tanıtım toplantısına katıldı. Ülkelerin tarımsal üretimde kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi için kırsal alanın hayati önem taşıdığını belirten Pakdemirli, bu alana yapılacak her türlü yatırımın kalkınmayı hızlandıracağını söyledi.

    ‘Kırsalın kalkınması, tarım ve gıda sektörünün kalkınması demektir’

    Pakdemirli, Türkiye'nin kalkınmasının, kırsalın kalkınmasından geçtiğine dikkati çekerek, "Biliyoruz ki kırsalın kalkınması, tarım ve gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım ve gıda sektörünün kalkınması da ekonominin ve bağlı olarak ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla tarımın, gıdanın, suyun ve ormanın olduğu bakanlığımızda, ortak buluşma noktamızda 'kırsal' vardır" dedi.

    ‘Kırsalda reel olarak yaklaşık 50 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu’

    Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok milli program geliştirdiklerine işaret eden Pakdemirli, başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla işbirliği içinde başarılı projelere imza attıklarını dile getirdi. Pakdemirli, kırsalda üretimi artıran, katma değer sağlayan ve istihdamı büyütmeyi hedefleyen çok sayıda desteği ve teşvik programını hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

    "Bu kapsamda Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde kırsalda reel olarak yaklaşık 50 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu."

    Pakdemirli, kırsala yönelik ekonomik yatırımların süresini 2025 yılına kadar uzattıkları bilgisini vererek, 1 Mart itibarıyla modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibeli proje kabullerine başladıklarını bildirdi. IPARD-II 10'uncu Çağrı İlanı'nın başvuru sürelerini hayvancılık yatırımında 2 Nisan'a, gıda işleme tedbirini ise 9 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Pakdemirli, 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 hibe sağlayacaklarını ifade etti.

    Pakdemirli, Uzman Eller Projesi'ni de ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

    ‘701 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor’

    Kırsal kalkınmada markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Son 19 yılda Türkiye'de 688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor" diye konuştu.

    Pakdemirli, üretici ve tüketiciyi buluşturan Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) yaklaşık 200 bin alıcı ve satıcının kaydolduğunu ve 170 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığını belirterek, sistemin dijitalleşen dünyanın geleceğinde Türkiye tarımını çok daha iyi noktalara getireceğini, daha büyük fırsatlar ve pazarlar sağlayacağını kaydetti.

    Pakdemirli, bakanlık bünyesinde kurulan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı'nın taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu yapıyla kırsal nüfusun kendi birikim ve kaynaklarının farkına varması ve bunları harekete geçirmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu ağla küçük işletmeler ve çiftçiler için ortak başvuru modelleri geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Pakdemirli, LEADER tedbirinin de yerel paydaşların kendi bölgelerinde uygulayacakları stratejiler ve gerçekleştirecekleri projelerle ilgili karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağladığını bildirdi.

    ‘LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrılmıştır’

    Pakdemirli, "LEADER tedbiri kapsamında, üretim kapasitesini ve istihdamı artırmayı, kırsal alanların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmeyi hedefliyoruz. Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrılmıştır" dedi.

    LEADER tedbiriyle yerelin ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanmasının ve tüm tarafların katılımının sağlamasının teşvik edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

    "Projenin ikinci aşamasında Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat'tan oluşan 15 ilimizde yeni YEG'lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması amacıyla uzmanlarımız saha çalışmalarını yerel temsilcilerle beraber sürdürmektedir. Daha önce 12 ilimizde olduğu gibi 15 ilimizde yeni YEG'ler kurmayı, yerel kalkınma stratejilerini hazırlatmayı, kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmeyi ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri sürdürülebilir üretime yönlendirmeyi sağlıyor ve hedefliyoruz."
    ‘Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödüyor olacağız’

    Pakdemirli, çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteğine değinerek, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira" dedi.

    Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar."

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    Etiketler:
    Gübre, Mazot, hibe, Destek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli, Türkiye
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