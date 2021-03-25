Fırat Kaya isimli adam, eşcinsel bir genci dövüp görüntülerini paylaştı: Sosyal medyada 'Tutuklansın' kampanyası

Sosyal medyada Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya'nın eşcinsel bir genci dövüp paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. İşitme engelli bir genci ve kız arkadaşını da dövdüğü görüntüleri paylaşan Kaya için '#FıratDelikanlıTutuklansın' etiketiyle 50 binden fazla tweet atıldı.

Aydın'da yaşayan ve sosyal medyada Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, eşcinsel olduğu gerekçesiyle bir genci darp etti. Aldığı darbelerle yaralanan gencin fotoğraflarını çeken Kaya, bu görüntüleri de sosyal medya hesabından "Gay s...k, ş..siz" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyada infial yaratan bu görüntünün ardından on binlerce kullanıcı #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle paylaşım yaptı.

Kaya’nın görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından geçmişte de benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Kaya’nın birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı.