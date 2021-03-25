Ankara katliamı protestosuna 6.5 yıl sonra dava açıldı

Elazığ'da Ankara katliamının ertesi günü düzenlenen basın açıklamasına 6.5 yıl sonra dava açıldı. Dönemin Emek Partisi yöneticileri 'izin almadan açıklama yapmak' ve 'suça tahrik etmek' suçlamalarıyla yargılanacak.

Ankara patlamasının ertesi günü Elazığ'da olaya tepki gösteren bir basın açıklaması düzenleyen Emek Partisi (EMEP) yönetici ve üyelerine 6 buçuk yıl sonra dava açıldı. 10 Ekim 2015'te Ankara'da Barış Mitingi'ne IŞİD'in bombalı saldırıları sonucu 101 kişinin öldürülmesinin ertesi günü Elazığ’da Emek Partisi (EMEP) tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Evrensel gazetesinden haberine göre o dönem EMEP Elazığ il yöneticileri olan EMEP GYK Üyesiparti üyeleri3 ayrı suçtan soruşturma, 2 suçtan da dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede yapılan eylem, "Şüphelilerin gerekli yerlerden herhangi bir izin almadan kanuna aykırı olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldıklarının dosya kapsamında mevcut DVD çözüm-araştırma ve şahıs kimlik tespit tutanağı ile tespit edilmiş olması ve şüphelilerin ifadelerinde toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıklarını beyan etmeleri karşısında üzerlerine atılı 2911 sayılı yasanın 28. Maddesindeki suçu işlediklerine…" diye tarif edildi.

Orhan Kurul’un attığı "Barışa ses ver savaşa dur de", "Barış için gittiler katledildiler", "Katliamlara inat barış kazanacak", "Katliamların hesabını soracağız" gibi sloganların da "TCK Md. 214/1'de düzenlenen suç işlemeye tahrik suçunu oluşturduğu" öne sürüldü. Duruşma 5 Mayıs'ta Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.