Durakta durmayan otobüs şoförü, 'Akıllı ol' diyerek yolcunun üzerine yürüdü

Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine sinirlenen şoför, yolcunun üzerine yürüyerek "Akıllı ol" dedi. O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, otobüs durağında durması gerektiğini söyledi. Şoförün o anlarda maskesi olmadığı da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü "Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et" derken, olayın ardından Karagüdekoğlu İBB Beyaz Masa’ya şikayette bulunduğunu ifade etti.

'Yolcuyu görünce kafalarını çeviriyorlar'

Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Karagüdekoğlu, şöyle konuştu:

"Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafalarını çeviriyorlar.

'Kime şikayet edersen et'