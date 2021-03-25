MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye’ye getirildi

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye’ye getirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında 'örgüte ev temin eden' kişilerden olduğu belirtildi.