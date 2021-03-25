Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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