'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' demişti: Cinsel saldırı sanığının cezası belli oldu

Antalya'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla yargılanan İ.E.'ye verilen ceza belli oldu. İlk duruşmada olayı "Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım" diye anlatan İ.E.'ye 9 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, inşaat demircisi İ.E., gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.'ye parkta cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen İ.E.'yi kalabalıktan çıkarıp gözaltına aldı.

İ.E., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İ.E., ilerleyen duruşmalarda yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye oldu.

Tutuksuz sanık İ.E., dokuzuncu kez avukatıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "İlk başta her şey normaldi. Daha sonra nasıl böyle bir iftiraya uğradım. Anlamadım. Ben bir şey yapmadım. Takdir mahkemenizindir" dedi.

Sanığa nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan önce 12 yıl hapis cezası veren heyet, ardından cezayı 9 yıla düşürdü. Heyet sanığa iyi hal hükümlerini uygulamazken, hüküm onanana kadar yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi.

'Demek ki sana gülümsememek gerekiyor'

İ.E. ile mahkeme başkanı arasında ilk duruşmada geçen diyaloglar gündem olmuştu. İ.E., mahkeme başkanının "Senin amacın neydi?" sorusuna “Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi.

Sanık, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise "Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki göstermişti.