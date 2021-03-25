İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir afet sonrasında vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem devlet gücüyle hem afet yönetiminde oluşturduğumuz güç sayesinde, hiçbir afet sonrasında vatandaşımıza Allah'a hamdolsun, 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile ‘Afet Eğitim İş birliği Protokolü’ imza törenlerine katıldı.

Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu, kendilerine de bu süreçleri iyi yönetme görevinin düştüğünü dile getirerek önceki dönemlerde afetlerle karşı karşıya kalındığında, "Nerede bu devlet?" diye sorulduğunu belirtti.

Soylu, Türkiye için büyük bir milat olan 1999 depremi sonrası, doğal afetler konusunda alınacak tedbirlere ilişkin hazırlıklar yapıldığını, bu kapsamda AFAD'ın önemli bir görev üstlendiğini anlattı.

Van depremi sonrasında da ilin yeniden inşasının başarıyla sonuçlandırıldığını aktaran Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hem devlet gücüyle hem afet yönetiminde oluşturduğumuz güç sayesinde, hiçbir afet sonrasında vatandaşımıza Allah'a hamdolsun, 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik" diye konuştu.

51 milyon kişiye afet eğitimi

Bakan Soylu, 7 ilde hazırlanan ‘il risk afet planları’nın yıl sonuna kadar 81 ilde tamamlanacağını dile getirdi. Soylu, AFAD başta olmak üzere, olası afetler sonrası arama kurtarma kapasitesini arttırma konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Doğal afetlere karşı vatandaşı bilgilendirmek için sürdürülen çalışmalara da değinen Bakan Soylu, gelişen teknolojiden de faydalanarak AFAD uygulamasının geliştirildiğini aktardı.

Soylu, telefonlara indirilebilecek uygulamanın, enkaz altında kalan kişinin yerinin tespiti, kişinin toplanma alanlarına gidebilmesi konularında yardımcı olacağını bildirdi.

Yaşanan afetlerin ardından vatandaşı yalnız bırakmadıklarını, zaman kaybetmeden gerekli müdahalelerin yapıldığını söyleyen Soylu, Elazığ depreminin üzerinden bir yıl geçmeden 8 binin üzerinde konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar da 24 bin konutun daha teslim edileceğini belirtti.

İzmir'deki deprem ve Giresun'daki sel felaketine de vakit kaybedilmeden müdahale edildiğini vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'nin afete müdahale konusunda dünyada öncü ülkelerden olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, 51 milyon vatandaşa afet eğitimi verileceğini, şu ana kadar 3 milyon 691 binden fazla kişiye yüz yüze eğitim verildiğini, 81 il valisi ile mülki amirler ve 5 bin 734 gönüllünün eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda simülasyon eğitimleri ve broşürlerin de bastırıldığını anlatan Soylu, 13 bakanlık, 64 üniversite ile iş birliği yaptıklarına, muhtarlara da eğitim verildiğine işaret etti.

Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım

Dünyanın birçok noktasına yardım ulaştıran AFAD'ı, ‘Türkiye'nin dünyaya uzanan eli’ olarak niteleyen Soylu, daha önce Bangladeş'e giden Arakanlı Müslümanlar için bölgede, Sağlık Bakanlığı ile ‘Sahra Hastanesi’ oluşturulduğunu hatırlattı.

Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan yangında hastanenin zarar gördüğünü aktaran Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Orada toplam 4 bin 570 ev yaptık Arakan Müslümanlarına. Geçen gün 22 Mart tarihinde, bundan çok kısa bir süre önce, oradaki evlerin 1337'si yandı. Hastane de yandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi. Sağlık Bakanı'mıza, İçişleri Bakanlığı'mıza ve aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza. Şimdi bir ekip oluşturduk. Yarın askeri kargo uçağıyla hem birtakım Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği hastane malzemeleri ve sahra hastanesi oraya gidiyor. Ardından da bütün ekiplerimiz AFAD ekibimiz, hem Sağlık Bakanlığı ekibimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlendirdiği ekibimiz oraya gidiyor. İnşallah en kısa zamanda da orada Arakan Müslümanlarının karşı karşıya kalmış olduğu bu afete de bu millet, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da riyasetiyle birlikte el uzatmış olacak."

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ‘Afet Eğitim İş birliği Protokol’lerine, ayrı ayrı düzenlenen törenlerle imza koydu.