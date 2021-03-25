Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakan Akar'ın, Rus mevkidaşı Şoygu'yla yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiği belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Akar, ''Mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık'' ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, Suriye'deki her türlü tacize gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "1 Mart'tan bugüne kadar Çoğunluğu Suriye'nin kuzeyinde 220 civarında terörist etkisiz hale getirildi" dedi.