Defne Samyeli'ye hakaretten yargılanan Mustafa Sandal'a beraat

'Beni Ağlatma' isimli kitabında ilişki yaşadıklarını iddia ettiği gerekçesiyle Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu şarkıcı Mustafa Sandal'ın 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Sandal'ın beraatine karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mustafa Sandal ve şikayetçi Defne Samyeli katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı, Mustafa Sandal hakkında beraat talebinde bulunduğu mütalaasında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Söz alan Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "Sanık olmayan bir ilişkiyi yaşamış gibi kitapta göstermiştir. Bir ifadenin tahkir edici olup olmadığı, onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplumda içindeki yerine göre değişmektedir. Müvekkilim sanatçı olup tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan yakıştırma müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanık basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle ifadeyle bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise "Şikayetçinin beyanlarına itiraz ediyoruz. Şikayetçi vekili, dilekçesinde adeta müşteki ile müvekkilimizin hiç tanışmamış, hiç görüşmemişler gibi bir durum yaratmaya çalışılmaktadır" diyerek 90'lı yıllarda Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu bir fotoğrafı delil olarak hakime verdi.

'26 yıllık arkadaş oldukları zaten biz söylüyoruz'

Avukat Kurban, "Şu an dosyaya sunduğumuz o yıllara ait fotoğrafdan anlaşılacağı gibi sanık ile müştekinin bir araya geldikleri samimi bir ortam içinde bulundukları net bir şekilde görülmektedir. Gördüğünüz gibi bir aradalar başka sanatçılarla. Suçun unsurları oluşmamıştır. Zorlama yoluyla hakaret suçuna sokulmaya çalışılmaktadır. Beraatini talep ediyorum" dedi.

Fotoğraf üzerine söz alan Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "26 yıllık arkadaş oldukları zaten biz söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, Mustafa Sandal'ın üzerine atılı 'hakaret' suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.