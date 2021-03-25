Lüks villa ilanıyla 200 bin lira dolandırdılar

İzmir'de, internet üzerinden verdikleri kiralık lüks villa ilanıyla, 20 kişiden kapora ve peşinat adı altında 200 bin lira toplayan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan bir tanesinin daha önce mali müşavirlik yaptığı ve kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin, gayrimenkul şirketlerine ait lüks villa ilanlarını kopyalayıp, oluşturdukları internet sitesinde yayınlayarak, kiralamak isteyenlerden peşinat ve kapora adı altında para aldıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Pandemi sürecinde izole yaşamayı tercih edenleri mağdur eden şüphelilerin 4 kişi olduğu ve 20 kişiden toplam 200 bin lira aldığı belirlendi. Şüphelilerin, bin ile 20 bin lira arasında değişen miktardaki kaporayı farklı kişilerin banka hesaplarına havale yaptırdığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetenin liderinin daha önceden mali müşavir olduğu, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma sonunda meslekten atıldığı, kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıttığı ortaya çıktı. Şebeke liderinin hesap sahiplerini ise yatırılan paranın gizli bir operasyonda kullanılacağını söyleyerek dokunmamaları için uyardığı anlaşıldı.