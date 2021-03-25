Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kamu görevlisi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan ve kamu görevlisi oldukları belirlenen 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılıktaki ifadelerinde Özlem Salkım'ın, tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği belirtildi.

Silahın sahibi olan A.M, adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Savcı Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

2019 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak atanan 28 yaşındaki Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı.