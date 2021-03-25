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    Bursa'da staj yaptığı iş yerine giden kadını taciz eden kişi

    Bursa'da kendisini taciz eden kişiyi görüntüleyen kadın ifade verdi: Bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum

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    Bursa’da staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan G.Ş., bir kişi tarafından taciz edildi. G.Ş.'nin o anları sosyal medyada paylaşmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İfadesine başvurulan G.Ş, "Çekim yaptığımı görünce de küfredip kaçtı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

    Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde geçen Salı günü staj yaptığı iş yerine yürüyerek giden 18 yaşındaki G.Ş., bir süre sonra takip edildiğini fark etti. Önceki gün de kimliği belirsiz aynı kişi tarafından takip edilen genç kız, cep telefonunun kamerasını açtı. Park halindeki araçların arasına giren şahsı, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Şahsı pantolonu ve iç çamaşırını indirip mastürbasyon yaparken yakalayan genç kız, çevredekilerden yardım istedi. O anda şahsın koşarak uzaklaşması görüntülere yansıdı.

    'Yanından geçerken pantolonunu indirdi'

    Görüntüleri, genç kızın sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tacizcinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatan ekipler, G.Ş.’nin de ifadesine başvurdu. Emniyete verdiği ifadesinde G.Ş.’nin şunları söylediği öğrenildi:

    “Olaydan bir gün önce staja gitmek için saat 07.40 sıralarında evden çıktım. Saat 07.50’de Türkmeneli Caddesi’ne geldiğimde 16-17 yaşlarında genç bir erkeğin önümdeki iki aracın arasına girdiğini gördüm. Yanından geçerken pantolonunu indirdi . ‘Tuvaletini yapıyor’ sandığım için ilk gün şikayetçi olmamıştım. Oradan hızla uzaklaştım. Ertesi gün yani dün aynı kişiyi bir daha gördüm. Önümde beni, kontrol ederek yürüyordu. Tekrar iki aracın arasına girdi. Önce bir süre çıkmasını bekledim; çıkmayınca aynı şeyi yapacağından şüphelenerek, telefonumun kamerasını açıp, yanına doğru yürüdüm. Telefonumun kamerasına kaydetmeye başladım. Çekim yaptığımı görünce de küfredip, kaçtı. Sesimi duyurmak için de görüntüleri, sosyal medyada paylaştım. Kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum.”

    G.Ş., cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım; çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

    G.Ş.’nin dün sabah paylaştığı videonun şu ana kadar Twitter’da 1 milyon 400 bin kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi. 

    G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı: "16- 17 yaşlarında bir çocuktu. Önümde yürüyüp, sürekli bana bakıyordu. Caddenin sağına geçip, görüntü kaydını başlattım ve o pozisyonla karşılaştım. Birinden yardım istedim. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ne yapabilirdim? Ya koşup yakalasaydı, kesin zarar verecekti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. El ele olalım ki sesimizi duyuralım." 

    Etiketler:
    Taciz, staj, Bursa
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