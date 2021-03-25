İstanbul'da bir kuyumcu silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı

İstanbul Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcunun kendisini silahla yaralayan soyguncuları sandalye ile kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de pazartesi günü bir kuyumcuya giren şüpheliler, kendilerine direnen kuyumcu Ali Topal ve kendisine yardım eden komşusunu yaralayıp kaçtı. Olaya ilişkin bugün yeni gören görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, dükkana gelen 2 kişi, kuyumcuya silahları doğrultup altınları vermesini istedi. Kuyumcunun direnmesi üzerine şüphelilerden biri esnafın ayağına ateş etti. Olayın sıcaklığıyla kendini korumak isteyen kuyumcu soygun girişiminde bulunan 2 kişiyi sandalye ile kovaladığı görüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.