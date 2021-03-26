Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

Ankara Valiliği, 29 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen zirai don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz. pic.twitter.com/96vectHX8p — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 25, 2021

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