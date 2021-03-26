Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasına en çok PKK sevinecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Avrupa ile Türkiye'deki bazı kesimlerin 1998'de Refah Partisi'nin kapatılmasına ve bugün HDP'ye yönelik davaya gösterdikleri tavırlarda büyük çelişki var. HDP'nin kapatılmasına en çok terör örgütü PKK sevinecek" dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Merkez Bankası Başkanının değişmesi ve dövizin yükselmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Merkez Bankası, faizi 2 puan birden artırarak yüzde 19'a yükseltti. Bu karar, aynı zamanda kredi faizlerinin yüzde 25-26 düzeyine yükselmesi, kredi kullanmanın, yatırım yapmanın olanaksız hale gelmesi demektir. Projelerde, yatırımlarda finansman maliyetlerinin daha da ağırlaşması demektir. Merkez Bankası'nın yaptığı bu faiz artışının reel sektörü çok zor duruma sokması, yatırımları, yeni istihdamı, kapasite artışlarını zorlaması, büyümeyi frenlemesi kaçınılmazdır. Faizlerin artması, devletin borçlanma maliyetinin de çok daha artması demektir. Böyle yüksek bir faiz artışına gidilmesi, böyle riskli bir adımın atılması, iktidarın ilan ettiği ekonomik ve hukuki reform paketlerinin toplumda ve piyasalarda karşılık bulmadığını ve dış kaynak girişini sağlayamadığını göstermektedir".

'HDP'nin kapatılmasına en çok terör örgütü PKK sevinecek

Erbakan, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, "Avrupa ile Türkiye'deki bazı kesimlerin 1998'de Refah Partisi'nin kapatılmasına ve bugün HDP'ye yönelik davaya gösterdikleri tavırlarda büyük çelişki var. HDP'nin kapatılmasına en çok terör örgütü PKK sevinecek. Bugün bir HDP milletvekilinin vekilliğinin düşürülüp meclisten çıkarılması karşısında, en yüksek sesten tepki gösteren bazı çevreler, 1999 yılında Fazilet Partisi'nin başörtülü milletvekili Merve Kavakcı'ya, 'bu kadına haddini bildirin' denilerek genel kurul salonundan dışarıya çıkartılması sırasında alkış tuttular. Bu da son derece ikiyüzlü, son derece samimiyetsiz bir tavırdır. Haksızlıksa, adaletsizlikse, insan hakkıysa, demokrasiyse başörtülü milletvekiline gelince bunlar geçerli değil ama HDP milletvekiline gelince bunlar geçerli. Bu çevrelerin, haksızlığa uğrayanın partisine, ideolojisine ve işlerine gelip gelmemesine göre tavır takınmaları insan hakları demokrasi, hukuk, adalet noktasındaki söylemlerinin içinin boş olduğunu, samimiyetsiz olduklarını, ikiyüzlü olduklarını maalesef açık bir şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu.