İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı.
Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.
İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bitcoin dolandırıcılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı.
Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.
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