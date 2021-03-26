Hilal Kaplan: Siz 'İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağım' diye iç içe protesto yaptığınızda sıkıntı yok

Sabah yazarı Hilal Kaplan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ndeki kalabalığı eleştirenlere yanıt verdi. Kaplan, "Siz 'İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağım' diye binlerce kişi iç içe protesto yaptığınızda, rektöre karşı durmak için dip dibe yürüdüğünüzde sıkıntı yok ama ülkenin en geniş kesimli partisi kongresini yapınca mı sıkıntı oluyor?" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde meydana gelen kalabalığı eleştirenlere tepki gösterdi. 'Lebalep' başlıklı yazısında AK Parti'nin 13.5 milyon üyesinin olduğunu hatırlatan Kaplan, "Bu, ülke seçmeninin neredeyse üçte biri AK Parti üyesi demektir. Gençlik teşkilatı 1 milyonu aşmış. Sadece delege sayısı 1.500" dedi.

"Her başlıkta Türkiye'nin en kalabalık örgütlülüğüne sahip bir partinin büyük kongresinde sosyal mesafeye ne kadar uyulabilirse, o kadar uyuldu" ifadesini kullanan Kaplan, kongre salonuna PCR negatif çıkmayan kimsenin alınmadığını aktardı.

Maske kuralına da uyulduğuna dikkat çeken Kaplan, muhalefet kanadından yöneltilen eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Siz İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağım diye binlerce kişi iç içe protesto yaptığınızda, rektöre karşı durmak için dip dibe yürüdüğünüzde, Nevruz kutlayacağım diye el ele halay çektiğinizde, CHP örgütleri olarak kapalı restoranları keyfi biçimde açtırıp yemekler verdiğinizde sıkıntı yok ama ülkenin en geniş kesimli partisi kongresini yapınca mı sıkıntı oluyor?

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