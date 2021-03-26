Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri 'yarasa kız' operasyonunda 115 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, onlarca şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş' suçlarıyla alakalı soruşturma izni aldı.

Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya’da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 'Yarasa Kız' adlı operasyonda, hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarılan 158 kişiden 115 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.