Nedim Şener: Türkiye genelindeki organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Türkiye genelindeki 'ulusal', 'bölgesel' ve 'yerel' organize suç örgütlerinin toplam sayısının 881 olarak tespit edildiğini söyledi. Şener, "Ulusal organize suç örgütleri arasında en büyüğü Alaattin Çakıcı grubu" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Antalya'da yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kendini devletin yerine koymaya çalışıp da, onların diliyle söylüyorum, ‘şekil yapan, çökmeye çalışan’ kim varsa çökeceksiniz" dediğini hatırlattı.

'Mafyaya yasal yollardan ‘çökmeye’ devam' başlığıyla yayımlanan yazısında bunun mafya ve organize suç örgütleriyle mücadelede önemli bir yaklaşım olduğunu belirten Şener, "Son zamanlarda yapılan operasyonlarla gündeme gelen organize suç örgütleri ile mücadelede devletin nerede durduğu oldukça net anlatılmış oldu: Kendini devletin yerine koymaya kalkan kim varsa çökülecek" ifadesini kullandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yazdığı mektuplarla gündeme gelen ve en bilinen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, son zamanlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle gündemde olduğunu belirten Şener, şunları yazdı:

"Bunun üzerine, Alaatin Çakıcı hakkında 2004 yılında yazdığım 'Kod Adı Atilla' kitabını son gelişmeleri de ekleyerek yeniden basmak gündeme geldi. Elbette yeraltı dünyasının son durumunun tablosunu çıkarmak gerekti. Kitabımda, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bu yapıların listesine yer verdim. Bazı verileri burada paylaşmak istiyorum.

'Ulusal, bölgesel, yerel gruplar'

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve adli kayıtlar üzerinden yapılan incelemeye göre, Türkiye’de 'ulusal' olarak tanımlanan yani ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütü bulunuyor. Bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren 'bölgesel' organize suç örgütlerinin sayısı ise 96 . Sadece bir ilde ya da ilçede faaliyet gösteren çete benzeri ve 'yerel' organize suç örgütlerinin sayısı ise 753 olarak tespit edildi.

bulunuyor. Bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren 'bölgesel' organize suç örgütlerinin sayısı ise . Sadece bir ilde ya da ilçede faaliyet gösteren çete benzeri ve 'yerel' organize suç örgütlerinin sayısı ise olarak tespit edildi. Toplarsak, adli kayıtlara geçen bilgilere göre Türkiye genelindeki 'ulusal', 'bölgesel' ve 'yerel' organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881 olarak tespit edilmiş durumda. Toplam 881 suç örgütünün eleman sayılarının toplamı ise 13 bin 691. Ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütünün eleman sayısı 3 bin 301. 96 'bölgesel' organize suç örgütünün eleman sayısı ise 2 bin 94 kişi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 753 'yerel' organize suç örgütündeki toplam eleman sayısı 8 bin 292. 881 'ulusal', 'bölgesel' ve 'yerel' suç örgütünün toplam 13 bin 691 kişilik eleman sayısı içindeki en büyük pay ise ülke genelinde faaliyet gösterenlere ait. Sayısı 32 olan organize suç örgütleri rakamsal olarak diğerlerine oranla düşük görünse de, eleman sayısı bakımından en büyük orana sahip.

Ulusal organize suç örgütlerinin, toplam örgüt sayısı içindeki payı yüzde 4 gibi küçük bir orana karşılık gelirken, bu örgütlerin eleman sayısının toplam içindeki payı yüzde 25’i geçiyor."

'En kalabalık Çakıcı grubu'

32 organize suç örgütünün sayısının küçük ama eleman sayısı ile isimlerinin, diğerlerinin yanında oldukça büyük olduğunu belirten Şener, "Ulusal organize suç örgütleri arasında en büyüğü Alaattin Çakıcı grubu. Çakıcı’ya bağlı eleman sayısı 428. Bunların arasında işadamları, örgüt elemanları, avukatlar hatta sosyal medya elemanları bulunuyor" ifadesini kullandı. Şener, şunları kaydetti:

"Onu 257 kişiyle Sedat Şahin, 253 kişiyle Sedat Peker, 247 kişiyle Burhanettin Saral, 239 kişiyle Ahmet Turgut, 207 kişiyle Serkan Kurtuluş, 158 kişiyle Galip Öztürk, 124 kişiyle Ahmet Tekin Baykal, 102 kişiyle Fırat Delibaş, 102 kişiyle Ümit Saral grupları takip ediyor."

'İsim isim takip ediliyorlar'

Hepsinin ortak özelliğinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği gibi kendilerini devlete yakın göstermek, kendilerini devletin yerine koymak olduğunu söyleyen Şener, "Kendilerini devletin yerine koyanlara karşı devlet boş durmuyor. Gerek 'ulusal', gerek 'bölgesel', gerekse 'yerel' tüm organize suç örgütlerinin 13 binden fazla elemanı isim isim, adım adım takip ediliyor" diye yazdı.

Bunlara karşı verilen mücadelenin haberlere de yansıdığını vurgulayan Şener, "Son zamanlarda, haraç kesen, tehdit eden, adam öldüren ve yaralayan bu örgütlere yönelik operasyon haberlerinde artış dikkat çekiyor" dedi.

'662 operasyonda 3 bin 234 kişi tutuklandı'

Şener, yazısının sonunda Bakan Soylu'nun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede Dairesi’nin koordinesinde yapılan toplantıda bu mücadelenin sonuçlarına ilişkin rakamları da paylaştığını hatırlattı. Şener, şunları aktardı: