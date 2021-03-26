Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında tehditler aldığı gerekçesiyle güvenlik ve koruma tedbiri alındı.

Zarap'ın yattığı cezaevinde daha önce 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tahliye olan Ç.K., herkese açık olan sosyal medya hesabı üzerinden "Seni o cezaevinde bir gün bile rahat ettirmeyeceğiz. Ailenin de başına bir şey geldiğinde bunun tek sorumlusunun biz olduğumuzu herkes bilsin. Sana lanet okuyan herkese söz veriyoruz" paylaşımında bulundu, ardından da bu paylaşımını sildi.

Bu paylaşımın ardından Ç.K.'nın cezaevinde çok sayıda hükümlü ve tutuklu yakınının bulunduğu, bu sebeple Zarap'ın can güvenliğinin tehlikede olduğu değerlendirildi. Olay sonrası tehditler de alan Zarap hakkında Samsun Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik ve koruma tedbirleri alındı. Zarap için cezaevinde özel koruma tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.