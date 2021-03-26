Bahçeli'nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı ve eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş'ın haberine göre Subaşı'nın avukatı Emek Emre de Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame ile Hüseyin Sözlü aleyhine hakaret suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin Sözlü’nün Şeyma Subaşı’na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.