Yiğit Bulut: Sıcak parayı tartışıyoruz ama Türkiye yatırım üssü oluyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ülke ekonomisine dair ve hükümetin atmayı planladığı adımları yorumladı.
CNN Türk canlı yayınında konuşan Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- 7.5 milyar dolarlık satış devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun" dedi, "Dolar satın" demedi. "Varlık Barışı'ndan yararlanın" dedi.
Varlık barışı
- Uluslararası olarak speküle etmek isteyen sermaye var. Spekülasyon içinde manipülasyon yapmak isteyen sermaye var. Bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ve araştırmalar yapan özellikle Çinli, Japon ve Uzak Doğulu firmalar var. Çok büyük bir Çin firması Türkiye'ye fabrika kuruyor ve üretime başlayacak. Cep telefonuyla ilgili. Bunun gibi birçok kurulmak istenen fabrika var. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. İş gücü, mühendis, Türk insanı genç. Türkiye'den ürettiğiniz malı Avrupa'ya ulaştırmak diğer ülkelere göre çok kolay.
'Fabrikalar kuruluyor, istihdam sağlanacak'
- Sıcak parayı tartışıyoruz ama Türkiye yatırım üssü oluyor. Fabrikalar kuruluyor ve istihdam sağlayacak. Yurtdışı yayını takip ettim. Yurtdışı yayınlarda herkesin kafası karışık. ABD'de 10 yıllık faizleri geri çekilmeye başlandı ama ne kadar sürecek? Önümüzdeki süreçte neyin değerli olacağı tartışılıyor. Euro, dolar, tarım arazisi, su... hangisi değerli olur? Spekülasyonlar sönmeye başladı, sönüyor. MB başkanı toplantı yaptı. Bankacıların objektif görüşü MB Başkanı'nın çok ciddi anlamda kendilerini memnun ettiği ve konuya çok ciddi anlamda vakıf olduğu yönünde.
- TL varlıklar dolar bazında çok ucuz. Fonların büyük alımlara geçeceğini görebiliriz.
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