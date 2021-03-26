10 bin lira kaybettiği kumarhaneyi ihbar etti, kendisi de ceza yedi

İstanbul'da kaçak bir kumarhanede tombala oynayan ve yaklaşık 10 bin lira kaybeden A.T., mekanı polise ihbar etti. Polisin 28 kişiyi suç üstü yakaladığı olayda, A.T.'ye de ceza kesildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kumar oynatılan bir depoya gelen şahıs, yaklaşık 10 bin TL kaybetmesi üzerine kumarhaneyi polis ekiplerine ihbar etti.

İhbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. Toplam 56 bin TL para kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Yapılan incelemelerde 3 adet tüplü televizyon, bir adet projektör, tombala makinesi ve oyun kartları ele geçirildi. Aynı zamanda kumarda parasını kaybedip depoyu ihbar eden A.T. de cezadan kaçamadı.