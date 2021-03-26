Samsun'da koronavirüs riskinin düşük olduğu tek yer mezarlıklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun, 100 binde 508.97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada.

Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.

'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulaması koronavirüsü yoğunluk haritasına bakıldığında da neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekiyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, koronavirüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil alan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından Samsun'da, risk olmayan bölgeyi ifade eden 'yeşil alan' kalmadı.