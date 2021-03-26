Diyarbakır'da rehine operasyonu: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı bir saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı bir saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Demirören Haber Ajansı (DHA), olayda yaralananlar olduğu bildirildi. Bölgeye ise çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.