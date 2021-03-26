Diyarbakır'da rehine operasyonu: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı bir saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Demirören Haber Ajansı (DHA), olayda yaralananlar olduğu bildirildi. Bölgeye ise çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı bir saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı bir saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Demirören Haber Ajansı (DHA), olayda yaralananlar olduğu bildirildi. Bölgeye ise çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
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