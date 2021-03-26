İçişleri: Arabada uyuşturucu madde kullanan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Araç içerisinde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler yayınlanan ve AK Partili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı ise, görüntüleri tepki çeken Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı.

Ancak, Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan, söz konusu iddiaları reddederek Dağ'ın böyle bir danışmanının bulunmadığını iddia etmişti.

Öte yandan Ayvatoğlu’nun AK Parti genel merkez Ar-Ge Başkanlığı’nda çalışan ekip içinde yer alan kişilerden birisi olduğu iddia ediliyor.

Kürşat Ayvatoğlu'nun 2014-2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Tahsin Babaş'ın seçim kampanyasında görev aldığı, belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak çalıştığı belirtiliyor.