İSMEK ve TikTok iş birliği yaptı: Kadın girişimciler için online eğitimler başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK ve TikTok iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kadın girişimciler için online eğitimlerin başladığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, kadın girişimciler için online eğitimlerin başladığını duyurdu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ve TikTok iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında eğitimlerin tüm Türkiye'den takip edilebileceğini söyledi.

Kadın girişimciler için online eğitimlerimiz başladı.



İSMEK ve TikTok iş birliğiyle başlattığımız proje kapsamında eğitimler tüm Türkiye'den takip edilebilir. https://t.co/Tgm0ZTjzyE pic.twitter.com/doOtzgAs96 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2021

Konuya ilişkin olarak dün (25 Mart 2021) İSMEK'ten yapılan açıklamada da "El emeği göz nuru ile ticari zekâsını birleştiren kadın işletmecilerimize destek için 26-28 Mart tarihleri arasında TikTok’ta canlı yayınlanacak atölye çalışmalarımıza davetlisiniz" bilgisi verilmişti.

El emeği göz nuru ile ticari zekâsını birleştiren kadın işletmecilerimize destek için 26-28 Mart tarihleri arasında TikTok’ta canlı yayınlanacak atölye çalışmalarımıza davetlisiniz. #İBB #İSMEK #Kadınİşletmeciler pic.twitter.com/7W3xHBc5Md — İSMEK (@ismek_istanbul) March 25, 2021

​