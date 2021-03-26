Boğaziçililerin Çağlayan Adliyesi önündeki açıklamasına polis müdahalesi: '30'a yakın gözaltı'

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ocak ayında rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürüyor.
Dün (25 Mart 2021) Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBT+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.
Bugün ise Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan arkadaşları için açıklama yapmak amacıyla toplananlara polis müdahale etti. BBC Türkçe, müdahalede 30'a yakın kişinin gözaltına alındığı haberlerinin geldiğini aktardı.
Boğaziçi'nde gözaltına alınan arkadaşlarımız için Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istediğimiz açıklamaya polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı!#ArkadaşlarımızaÖzgürlük pic.twitter.com/KV9wufuIeM— Boğaziçi Direniyor #3 (@direnbogazic) March 26, 2021
Öğrenciler sosyal medyada, gözaltına alınanlara destek için saat 17:00'da Kuzey Piramit'te toplanma çağrısı yaptı.
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