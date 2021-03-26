Boğaziçililerin Çağlayan Adliyesi önündeki açıklamasına polis müdahalesi: '30'a yakın gözaltı'

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar sürerken, gözaltına alınan arkadaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplananlara polis müdahale etti. 30'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.