Bursa'da genç kızın görüntülediği tacizci montundan tespit edildi: 'Tuvaletimi yapıyordum'

Bursa'da taciz ettiği genç kız tarafından görüntülenen şüpheli, polis ekipleri tarafından montundan tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.A. ifadesinde "Tuvaletimi yapıyordum" dedi. Tacizci tutuklandı.

Bursa'da G.Ş. isimli genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen taciz şüphelisi, montundan tespit edilerek yakalandı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu taciz şüphelisi savunmasında tuvaletini yaptığını söyledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay geçtiğimiz salı günü saat 07.30 sıralarında gerçekleşti.

G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için sabah saatlerinde evden çıktı. Bir süre sonra takip edildiğini anlayan genç kız cep telefonunun kamerasını açtı. Uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gören genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak kaçtı.

G.Ş.'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Tutuklandı

Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A.'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim" dediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Bursa Adliye'sine sevk edildi. Tacizci hakkında tutuklama kararı verildi.