2020'nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira

Seyahat sitesi Turna.com'un açıkladığı verilere göre, 2020 yılının en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı. Buna göre en pahalı tek yön uçak bileti iç hatlarda bin 245 lira, dış hatlarda ise 15 bin 034 liraya satıldı.

2020’nin uçuş verilerini analiz eden Turna.com, en pahalı uçak biletlerinin temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındığını açıkladı. Buna göre en pahalı tek yön uçak bileti iç hatlarda bin 245 lira, dış hatlarda 15 bin 034 liraya alıcı buldu.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020’nin mart ayında uluslararası ve ülke içi seyahatlere kısıtlamalar getirilmiş ve haziran ayından itibaren uçuş kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmıştı.

Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu’na göre uçuş kısıtlamalarının yüksek olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olarak kayda geçtiği dönem oldu. 2020’nin en pahalı uçak biletleri ise temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

En pahalı tek yön bilet iç hatlarda İstanbul-Bodrum uçuşu için 1 bin 245 liraya alıcı bulurken, dış hatlarda ise İstanbul-Şanghay hattında 15 bin 034 liraya satıldı. Böylece İstanbul-Şangay hattında satılan bilet, 2020’nin en pahalı uçak bileti olarak kayıtlara geçti.