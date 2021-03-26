Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi tartışmasıyla ilgili olarak, "Bu gelişme bize göre isabetli ve hayırlıdır. Sözleşmeden çekilmek hem iç hem uluslararası hukuka uygun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen merkez yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, kararın iç hukuka ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söylerek ''Bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir'' dedi.

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı belli oldu

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

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