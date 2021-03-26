AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Güney Kıbrıs'ta bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 26, 2021

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