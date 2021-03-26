Kurtulmuş: Genel başkanvekilleri arasında hiyerarşik bir tasnif değil, eşitler arası bir görev paylaşımı olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kongre sonrası genel başkan vekili sayısının 2 'ye çıkması hakkında ''Genel başkanvekilleri arasında hiyerarşik bir tasnif değil, eşitler arası bir görev paylaşımı olacaktır'' açıklamasını yaptı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin kongre sürecine dair açıklamalarda bulundu. Genel Başkanvekili sayısının 2'ye çıkmasını değerlendiren Kurtulmuş, ''Önümüzdeki süreçte çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda kadrolarımızı sayısal olarak da artırmamızda fayda olacaktır. MKYK’nın yapısındaki değişiklik de bu anlayışın bir tezahürüdür. İkinci bir genel başkan vekilinin daha görev yapacak olması, sayın Cumhurbaşkanımızın partiyle ilgili yükünü hafifletecek ve onu da rahatlatacaktır diye düşünüyorum.'' açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, 'iki genel başkanvekili arasında öncelik ilişkisi olup olmayacağı' yönündeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

''Hayır. Hiyerarşik bir tasnif söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, eşit iki genel başkan vekili arasında bir görev taksimi yapacaktır diye düşünüyorum.''