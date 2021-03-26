Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında eylem yapmak için toplanan gruptan dün gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Bu arada adliyeye sevk edilen kişilerin serbest bırakılmasını isteyen bir grup, İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Gruba müdahalede bulunan polis, 45 kişiyi gözaltına alındı.

Üniversitede gözaltına alınan 12 kişi ile aynı konu ile ilgili farklı noktalarda gözaltına alınan 12 kişi olmak üzere toplam 24 kişi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 24 kişinin tamamının yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan İstanbul Adliyesi önünde gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükselirken, bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.