Mansur Yavaş: Hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz

Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek.



Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.



Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler. pic.twitter.com/qKieu7HBcg