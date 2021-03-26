Mansur Yavaş: Hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler."
Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 26, 2021
Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.
Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler. pic.twitter.com/qKieu7HBcg
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