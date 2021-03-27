Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile olmazsa olmazımız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ali Erbaş, Batman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkanlığın hizmetlerine ve gelecek vizyonuna katkı sunması bakımından bu buluşmaları önemli bulduklarını kaydeden Erbaş, "Sizlerle bir araya gelmeyi ve istişare etmeyi çok önemsiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak faaliyetlerimizi daha nitelikli nasıl yapabiliriz. Yaşadığınız şehrin çocuklarına, gençlerine, ailelerine, insanlarına el birliği ile iyiliği, hayrı nasıl götürebiliriz. Hizmetlerimizde sizlerle iş birliği yapmayı hepimiz için Diyanet ve milletimiz için çok faydalı görüyorum" dedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Sivil toplum kuruluşları olarak hepimizin, milletimizin ve insanlığın hayrına olacak şekilde çalışmalar yapmamız önemli. Aksi halde kendi menfaatini öne çıkaran, kültür ve medeniyet değerlerimizi dikkate almayan bir yaklaşım, faydadan çok zarar verecektir. Kur'an-ı Kerim'de, 'İyilik ve takvada yardımlaşınız, düşmanlık ve günahta yardımlaşmayınız' buyruluyor. İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar. Yeter ki biz çok çalışalım, iyilik yolunda olanlar çok çalışsın."

'Ailemize sahip çıkalım'

Erbaş, "Kitap cehaletin ortadan kalkması için en önemli unsur. Gençlerimizi ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi en güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışalım. Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur" ifadelerini kullandı.

Batman Valisi Hulusi Şahin ise konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Batman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.