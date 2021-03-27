Soylu, İçişleri Bakanlığı ve EGM'den peş peşe mesajlar: 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımı merak uyandırdı. Paylaşımların trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu amacıyla yapıldığı öğrenildi.