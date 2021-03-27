"Anneme, kardeşime ve kendime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Aleyna Tilki, "Ben bilim insanı değilim, bir doktor 'aşı yapmayın' derse ona kızın" dedi.

"Anneme, kardeşime ve kendime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Aleyna Tilki, "Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Tilki, devamında "Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar" ifadesini kullandı.

Kendisinin bir bilim insanı olmadığını belirten Tilki, "Bir doktor 'aşı yapmayın' derse ona kızın. Ben bir sanatçıyım ve kimseye 'Aşı yaptırmayın' demedim. Evet dünya ilaç sektörüne güvenmiyorum. Kişi kendisine ne iyi gelecekse kendisi bilir. Her bireyin kendine has bir sağlık sistemi vardır. Bilim insanlarını dinlemek isteyenler bilim insanlarını dinlesinler. Ya da benim önerim de şu; kişi kendine neyin iyi geleceğini düşünüyorsa onu yapsın. Benim söylediğim bir sürü şeyin içinden bir şey çıkarıp onu yapmasın " diye konuştu.

Tilki, "Sıranız gelince aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna, "Sıram gelsin, o zaman konuşuruz" yanıtını verdi.

'Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum'

Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan genç şarkıcı, gündem olan konular hakkında konuşmama kararı aldığını belirtti.

Tilki, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu TT (trend topic) olmuştu. Ne söylesek, artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.