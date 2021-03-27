Boğaziçi gözaltılarında 46 kişi serbest bırakıldı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ocak ayında rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünde LGBTİ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alınan 12 öğrenci ve onlara destek olmak için Bebek sahilinden kampüse yürümek isteyen 12 kişi gözaltına alınmış, daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.

Destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 150 öğrenciden 52’si de burada gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 24 öğrenci adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığına göre arkadaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi önündeki gösteri sırasında gözaltına alınan öğrencilerden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı süreleri uzatılan 6 öğrencinin ise savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan sosyal medyada saat 13:00'da Kadıköy'de toplanma çağrısı yapıldı.