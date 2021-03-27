Kaçak diş muayenehanesi silah deposu çıktı

İstanbul'un Kartal ilçesinde yasadışı silah ticareti yapılan ve kaçak olarak işletilen diş muayenehanesine baskın düzenledi. Muayenehanede yapılan aramalarda, tıbbi malzemeler ile ilaçlar ele geçirilirken, saklanan 12 adet silah, çok sayıda fişek ve silah tamiratında kullanılan malzemeler de bulundu.