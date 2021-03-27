Saygı Öztürk: Bir yargı mensubu 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' dedi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarılması kararıyla ilgili olarak, kendisine konuşan bir yargı mensubunun "Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti" dediğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' başlıklı bugünkü yazısında devlet nişanlarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasına değindi.

Kararla iligli olarak "Gelişmeler, kararlarda siyasetin öne çıktığı biçiminde yorumlanıyor. Bu da gerçekten üzüntüye neden olan bir durum" diyen Öztürk, söz konusu kararın alınmasında 'belgelere geçmeyen' bir iddianın olduğunu söyledi.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Belgelere geçmeyen ama Atatürk'ün çıkarılmasına neden olan iddiayı bir yargı mensubu şöyle anlattı:

'Arap liderler ülkemize geldiğinde Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında, Atatürk'ten rahatsız olanlara, Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu.'

Kuşkusuz rahatsız olanların başında da Suudi Arabistan Kralı ve bazı Arap ülkelerinin liderleri geliyor. Onları memnun edeceğiz diye madalyalardan Atatürk'ü çıkarmak gerçekten ağır bir durum."