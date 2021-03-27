Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan ve tutuklananlar için Kadıköy'de destek eylemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananlar için Kadıköy'de destek eylemi düzenlendi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrası ocak ayında başlayan protestolar sürüyor.

Sosyal medyada yapılan çağrılar sonucunda bugün saat 13:00'da Kadıköy'de toplananlar, protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklananlar için bir destek eylemi düzenledi. Kalabalık, sık sık "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

Dün, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alınıp serbest bırakılan Ayşe Beliz İnce, burada yaptığı konuşmada "Arkadaşlarımızın hepsini alana kadar, muhatabımızla göz göze gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Eylemin ardından yürüyüş düzenlendi.

Gözaltında, ev hapsinde, tutsak ne kadar arkadaşımız varsa hepsini alacağız, mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız!#DirenisimizKazanacak #BundanSonrasıHepimizde#ArkadaslarimizaOzgurluk pic.twitter.com/5xxc2SGCNi — Boğaziçi Dayanışması #3 (@boundayanisma) March 27, 2021

​Son protestolar sırasında gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı bu sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.