Kayıt
15:35 27 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Anıl Yolum tarafından 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün babası: Şikayetçi olmuştuk, adamı tutuklamadılar

    © İHA / CEREN ATMACA - HALİL KARAHAN - SEFA ALPER TEMİZ-AW279454
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 29
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044131347_0:0:1601:900_1200x675_80_0_0_db10fde1b0af855fa138073e064e7f1a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103271044131243-anil-yolum-tarafindan-5-aylik-hamileyken-oldurulen-sezen-unlunun-babasi-sikayetci-olmustuk-adami-tutuklamadilar/

    İzmir’de Anıl Yolum tarafından katledilen 5 aylık hamile Sezen Ünlü’nün babası, kızının daha önce darp edildiğini ve şikayetçi olduklarını anlattı. Baba Ünlü, "Adamı tutuklamadılar. Adamı içeri atsalardı kızım şu an yaşıyor olacaktı" dedi.

    İzmir'in Konak ilçesinde dün (26 Mart 2021) saat 23:00 sıralarında meydana gelen olayda Anıl Yolum isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve 'dini nikahlı eşi' olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü’yü bıçaklayarak öldürdü. Yolum, ekipler tarafından yakalanarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    Sezen Ünlü’nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Baba Serdar Ünlü, "Benim kızımın ‘ben ölürsem gözlerimi bağışlayın’ diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı" diye konuştu.

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Ünlü, kızının şahıs tarafından darp edildikten sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu, bir süredir kendisiyle kaldığını ancak Anıl Yolum'un kızını sokakta öldürdüğünü söyledi.

    'İçeri atsalar kızım şu an yaşıyor olacaktı'

    Kızının, Anıl Yolum ve ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan baba Serdar Ünlü, "Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var. Kızım devamlı takip altındaydı. Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş. 2-3 ay sonra da kızımı öldürdü" diye konuştu.

    'Uzaklaştırma kararına rağmen serbest bıraktılar'

    Sezen Ünlü’nün amcası Sezgin Ünlü de "Şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı olduğu halde caniyi serbest bıraktılar. Yeğenimi cani bir şekilde katletti. Karnında taşıdığı bebeği de katletti. Evlenmek için yaşı tutmuyordu. Abim kızı vermeye mecbur kaldı. Kız zaten okula gidiyordu. Okulda bu adamla tanışmış. Aralarında bir şeyler geçmiş. Biz de kızı vermek zorunda kaldık. Sonra kızı darp etti. Gözleri mosmor şekilde eve geldi ve abim de adam hakkında şikayette bulundu. Buna rağmen serbest kaldı. Yeğenimle adam 2 aydır ayrıydı. Sonra bir yerde sıkıştırıp katletti" ifadelerini kullandı.

    'Cinayet planlıydı'

    Sezen Ünlü’nün dayısı Çağatay Delikanlı ise, "Ben eve giderken yeğenime rastladım. ‘Beni kurtar’ dedi. Adam da oradaydı. ‘Senin derdin ne?’ dedim. Beni görünce bıçağı beline koydu. Bu durum planlıydı. Beni görmeseydi 3 gün önce yeğenimi öldürecekti" sözlerine yer verdi.

    Etiketler:
    İzmir, uzaklaştırma, Baba, Kadına şiddet, Kadın cinayeti, Anıl Yolum, Sezen Ünlü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye listede 2013’ten beri Türk kahvesi ile yer alıyor
    UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet