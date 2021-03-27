Anıl Yolum tarafından 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün babası: Şikayetçi olmuştuk, adamı tutuklamadılar

İzmir’de Anıl Yolum tarafından katledilen 5 aylık hamile Sezen Ünlü’nün babası, kızının daha önce darp edildiğini ve şikayetçi olduklarını anlattı. Baba Ünlü, "Adamı tutuklamadılar. Adamı içeri atsalardı kızım şu an yaşıyor olacaktı" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde dün (26 Mart 2021) saat 23:00 sıralarında meydana gelen olayda Anıl Yolum isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve 'dini nikahlı eşi' olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü’yü bıçaklayarak öldürdü. Yolum, ekipler tarafından yakalanarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Sezen Ünlü’nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Baba Serdar Ünlü, "Benim kızımın ‘ben ölürsem gözlerimi bağışlayın’ diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Ünlü, kızının şahıs tarafından darp edildikten sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu, bir süredir kendisiyle kaldığını ancak Anıl Yolum'un kızını sokakta öldürdüğünü söyledi.

'İçeri atsalar kızım şu an yaşıyor olacaktı'

Kızının, Anıl Yolum ve ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan baba Serdar Ünlü, "Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var. Kızım devamlı takip altındaydı. Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş. 2-3 ay sonra da kızımı öldürdü" diye konuştu.

Anıl Yolum tarafından 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün babası: Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Adamı içeri atsalardı kızım şu an yaşıyor olacaktıhttps://t.co/AT5kEczz8T pic.twitter.com/hOJaJrCzd6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021

'Uzaklaştırma kararına rağmen serbest bıraktılar'

Sezen Ünlü’nün amcası Sezgin Ünlü de "Şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı olduğu halde caniyi serbest bıraktılar. Yeğenimi cani bir şekilde katletti. Karnında taşıdığı bebeği de katletti. Evlenmek için yaşı tutmuyordu. Abim kızı vermeye mecbur kaldı. Kız zaten okula gidiyordu. Okulda bu adamla tanışmış. Aralarında bir şeyler geçmiş. Biz de kızı vermek zorunda kaldık. Sonra kızı darp etti. Gözleri mosmor şekilde eve geldi ve abim de adam hakkında şikayette bulundu. Buna rağmen serbest kaldı. Yeğenimle adam 2 aydır ayrıydı. Sonra bir yerde sıkıştırıp katletti" ifadelerini kullandı.

'Cinayet planlıydı'

Sezen Ünlü’nün dayısı Çağatay Delikanlı ise, "Ben eve giderken yeğenime rastladım. ‘Beni kurtar’ dedi. Adam da oradaydı. ‘Senin derdin ne?’ dedim. Beni görünce bıçağı beline koydu. Bu durum planlıydı. Beni görmeseydi 3 gün önce yeğenimi öldürecekti" sözlerine yer verdi.