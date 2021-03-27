İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için 'şükür kurbanı' kestiler

Sivas'ta Kent meydanı Paşa Camii arkasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da katılım gösterdi. Etkinlikte duaların ardından hayırsever vatandaşların bağışladığı 8 adet kurban kesildi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre derneğin başkanı Kasım Kılıç, "Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz. Kadınların öldürülmelerini bırakın, cenneti anaların ayakları altında gören bir medeniyetin evlatlarıyız" dedi. Kılıç, şöyle devam etti: